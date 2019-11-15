Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. О причинах своего поступка он рассказал телеканалу «КТВ-ЛУЧ».
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Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.
КТВ-Луч13 ноября в 12:19

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Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

RT на русском02:20

Летчик-герой Юсупов объяснил, почему стал скрывать имя от пассажиров

URA.Ruвчера в 15:02

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ruвчера в 22:51

Пилот севшего на кукурузное поле A321 перестал представляться пассажирам

Известиявчера в 22:39

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новостивчера в 21:05

Пилот севшего в поле А321 объяснил решение не представляться пассажирам

РБКвчера в 23:11

Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

КТВ-Луч13 ноября в 12:19
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Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 14:47
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС 13 ноября в 10:04
Шоу-бизнес

Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой

Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
News.ru вчера в 07:32
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Общество

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
Экономика

ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Общество

Прием ужина до 6 вечера защищает сердце

MedikForum.ru 12 ноября в 05:18
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Политика

Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Ведомости 13 ноября в 08:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Пятый канал вчера в 20:22
Общество

Роскачество выяснило, как россияне относятся к отечественным продуктам

"Согласно исследованию, 76% россиян считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают зарубежным, ввоз которых в РФ запрещен в связи с введением продовольственных контрсанкций (при этом 26% респондентов отметили, что товары отечественного производства лучше иностранных)", - указывает Роскачество.
РИА Новости 00:42
Экономика

Ростуризм исключил из реестра еще шесть туроператоров

Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
REGNUM вчера в 08:09
Общество

«Интурист» подтвердил покупку компании владельцем Anex Tour

Нешет Кочкар – владелец туроператора Anex Tour, который входит в тройку самых крупных на российском рынке.
Интерфакс 00:34
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Происшествия

В Красноярском крае прекращены поиски пропавших при прорыве дамб

Российская газета 01:35
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 04:45
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Происшествия

Россия заявила права на Бориса Мазо

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Экономика

Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России

Сеть ломбардов «Мосгорломбард», объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 22:00
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service вчера в 09:32
Общество

Москвичи не впадут в депрессию из-за отсутствия солнца

По словам и.о. директора учреждения Романа Вильфанда, на состояние человека негативно влияет отсутствие солнца.
Известия 00:01
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
ФАН вчера в 15:51
Музыка

Ольга Бузова собралась на «Евровидение»

Культуромания 00:38
Здоровье

Названы полезные продукты, поднимающие уровень сахара в крови

Эксперты назвали список полезных продуктов, которые способны быстро и резко повышать уровень сахара в крови из-за своего высокого гликемического индекса (ГИ) - больше 70.
ТК Звезда 02:00
Транспорт

В Петербурге общественный транспорт подорожает на десять рублей

С 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает сразу на 10 рублей.
Московский Комсомолец 02:21
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