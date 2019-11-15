Происшествия
Lenta.ruПилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. О причинах своего поступка он рассказал телеканалу «КТВ-ЛУЧ».
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.КТВ-Луч13 ноября в 12:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров
КТВ-Луч13 ноября в 12:19
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
Шоу-бизнес
Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой
Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Экономика
ЦБ не откажется от чеканки копеек
Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Общество
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Общество
Роскачество выяснило, как россияне относятся к отечественным продуктам
"Согласно исследованию, 76% россиян считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают зарубежным, ввоз которых в РФ запрещен в связи с введением продовольственных контрсанкций (при этом 26% респондентов отметили, что товары отечественного производства лучше иностранных)", - указывает Роскачество.
Экономика
Ростуризм исключил из реестра еще шесть туроператоров
Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
Общество
«Интурист» подтвердил покупку компании владельцем Anex Tour
Нешет Кочкар – владелец туроператора Anex Tour, который входит в тройку самых крупных на российском рынке.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Происшествия
В Красноярском крае прекращены поиски пропавших при прорыве дамб
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Экономика
Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России
Сеть ломбардов «Мосгорломбард», объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании.
Политика
Эрдоган ответил на требование США по С-400
Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Москвичи не впадут в депрессию из-за отсутствия солнца
По словам и.о. директора учреждения Романа Вильфанда, на состояние человека негативно влияет отсутствие солнца.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен
Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
Музыка
Ольга Бузова собралась на «Евровидение»
Здоровье
Названы полезные продукты, поднимающие уровень сахара в крови
Эксперты назвали список полезных продуктов, которые способны быстро и резко повышать уровень сахара в крови из-за своего высокого гликемического индекса (ГИ) - больше 70.
Транспорт
В Петербурге общественный транспорт подорожает на десять рублей
С 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает сразу на 10 рублей.