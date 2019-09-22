"Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание", - приводятся в сообщении слова командира самолета Дамира Юсупова. Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа.

с чего всё началось

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам

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