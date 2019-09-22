Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
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с чего всё началось

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание", - приводятся в сообщении слова командира самолета Дамира Юсупова. Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа.
РИА Новостивчера в 14:03

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Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в кукурузном поле, вернулся к полетам

Екатеринбург Онлайн05:57

Пилот севшего в кукурузном поле лайнера А321 вернулся к полетам

РБК05:07

Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, вернулся к работе

КП - Екатеринбург05:11

Капитан аварийного Airbus Дамир Юсупов вернулся в небо, Георгий Мурзин продолжает лечение

Вести.Ru03:52

Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов

ТАСС03:12

Летчик-герой «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов вернулся к работе

URA.Ru02:03

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

РИА Новостивчера в 14:03
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Надаль не сыграет в паре с Федерером на Кубке Лэйвера

По расписанию Рафаэль Надаль должен был сыграть в паре с Роджером Федерером против Джона Изнера и Джека Сока, однако два прославленных теннисиста не сыграют вместе из-за травмы испанца.
Sport.ru 05:29
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Физики научились охлаждать отрицательные ионы

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Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
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Российские волейболистки обыграли Сербию на Кубке мира

LiveSport.ru 06:07
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ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ

Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
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Шойгу рассказал о главной угрозе для России и мира

Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран.
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Александра Артемова стала мамой

Бывшая звезда скандального телешоу Саша Артемова впервые в жизни стала мамой. Все время рядом с ней находился ее муж, Евгений Кузин.
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Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
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Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
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Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Нидерланды отрекаются от своего «золотого века»

Первым сделал это музей Амстердама, который официально объявил, что больше не использует термин "золотой век", описывая период XVII столетия.
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Перечислены продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами

Фармаколог российского Минздрава Андрей Кондрахин назвал 4 продукта, которые нельзя употреблять при приеме антибиотиков.
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Павла Устинова отпустил Мосгорсуд

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Происшествия

Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина

Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
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Фернандес: Не могу сказать о России ни одного плохого слова

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Зенит — Рубин 5:0

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В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины

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Газета.Ru 03:27
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Китай получил первые снимки необычного вещества, найденного на Луне

Китайский лунный аппарат Yutu-2 отправил новые снимки странного вещества, которое он нашел рядом с небольшим кратером на дальней стороне Луны.
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Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
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Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей

Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.
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Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
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Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
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Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что так называемой формулы Штайнмайера - плана по выборам в Донбассе не существует в принципе.
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
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Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru вчера в 05:16
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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