Происшествия
Lenta.ruПилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. О причинах своего поступка он рассказал телеканалу КТВ-ЛУЧ.
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с чего всё началось
Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.КТВ-Луч13 ноября в 12:19
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Пилот, аварийно посадивший самолет в кукурузном поле в Подмосковье, рассказал, почему скрывает от пассажиров имя
Комсомольская правдавчера в 22:46
Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров
КТВ-Луч13 ноября в 12:19
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