Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.

с чего всё началось

Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. О причинах своего поступка он рассказал телеканалу КТВ-ЛУЧ.

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

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