Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. О причинах своего поступка он рассказал телеканалу КТВ-ЛУЧ.
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Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

Недавний случай с турбулентностью, напугавшей людей, заставил пилота скрывать свое имя. Герой России Дамир Юсупов, посадивший аварийный самолет на кукурузное поле под Москвой, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом пилот рассказал журналистам в Сызрани.
КТВ-Луч13 ноября в 12:19

Подробнее о событии

Пилот севшего в поле А321 объяснил решение не представляться пассажирам

РБКвчера в 23:11

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новостивчера в 21:05

Пилот, аварийно посадивший самолет в кукурузном поле в Подмосковье, рассказал, почему скрывает от пассажиров имя

Комсомольская правдавчера в 22:46

Пилот севшего на кукурузное поле A321 перестал представляться пассажирам

Известиявчера в 22:39

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ruвчера в 22:51

Летчик-герой Юсупов объяснил, почему стал скрывать имя от пассажиров

URA.Ruвчера в 15:02

Турбулентность или почему летчик-герой Юсупов в воздухе стал скрывать имя от пассажиров

КТВ-Луч13 ноября в 12:19
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Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета вчера в 11:50
Теннис

Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.
REGNUM вчера в 22:34
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service вчера в 09:32
Политика

Коломойский нанял личного адвоката Трампа

Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:56
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru вчера в 06:01
Происшествия

В Благовещенске произошла стрельба в колледже: погибли три человека

В Благовещенске учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства устроил стрельбу, убив двух своих однокурсников и затем убив себя, сообщает ТАСС со ссылкой на данные областного правительства.
Хакасия-Информ 13 ноября в 21:25
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер вчера в 10:30
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM вчера в 07:51
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Футбол

Украина победила Эстонию в товарищеском матче

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Спорт-Экспресс вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Борющаяся с тяжелым заболеванием головного мозга популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку.
Ugpressa.ru вчера в 03:28
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Игры

Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order

Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Goroday.ru 12 ноября в 11:29
Происшествия

На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
URA.Ru вчера в 23:49
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда вчера в 03:20
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам

Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
Газета.Ru вчера в 23:57
Экономика

Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

К 2050 году в России пенсия будет замещать лишь 50% от трудового дохода граждан, которые зарабатывали на уровне минимального размера оплаты труда.
Дни24 00:58
Культура

Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах кинорежиссера

В октябре сообщалось, что Дженнифер Лопес попала в список самых влиятельных людей Голливуда.
Известия вчера в 21:34
Технологии

Apple может запустить общую подписку на свои сервисы

Корпорация Apple рассматривает возможность объединения своих платных сервисов (Apple News+, Apple TV+ и Apple Music) в единую подписку.
Adindex.ru вчера в 22:47
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru вчера в 14:29
Общество

Авиакомпаниям предложили ввести единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
Авто

АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей

В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.
Журнал Авто.ру вчера в 11:32
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
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