Происшествия
Газета.RuПилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов впервые дал интервью после катастрофы.
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с чего всё началось
5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.Lenta.ruвчера в 17:03
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Общество
В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Финансы
Рубль уверенно растет на открытии торгов
Рубль в начале торгов 5 мая уверенно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 03:48
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Политика
Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
Общество
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19
Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины, сообщает во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.
Интерфакс 04:37
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Общество
Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
От пневмонии в Пензе умерла медработник
Пенза-Обзор 04:12
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
В Татарстане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
Только за последние сутки в 83 регионах страны официально подтверждены 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:16
Авто
Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»
Новые автомобили вчера в 07:32
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США
Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
REGNUM 00:32
Происшествия
В Тульской области умер девятый пациент с коронавирусом
Пожилая женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести, стала девятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:24
Происшествия
На Кубани выявили 97 новых случаев коронавируса
По данным портала Стопкоронавирус.рф, всего в России на 5 мая насчитывается 155,3 тыс. подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10,1 тыс. заболевших зарегистрировали за последние сутки.
Деловая газета. Юг 03:55
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Здоровье
Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая
Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
Территория новостей вчера в 09:13
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
Вести.Ru 00:45
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $29
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
ТАСС 02:51
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
Кино
Netflix продолжит снимать «Эвакуацию»
Режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация».
RuNews24.ru 01:39