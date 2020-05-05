Происшествия

Газета.RuГазета.RuПилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов впервые дал интервью после катастрофы.
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с чего всё началось

Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии

5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.
Lenta.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

Пилот разбившегося год назад SSJ-100 считает причиной катастрофы недоработки лайнера

ТАСС04:40

Пилот сгоревшего SSJ-100 попросил прощения у близких жертв катастрофы

РИА Новости05:06

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet раскрыл причину трагедии. Его первое интервью

URA.Ruвчера в 19:24

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал подробности трагедии

Коммерсантъ02:58

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 назвал причину крушения самолета

Московский Комсомолец04:12

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet попросил прощения

Lenta.ru01:32

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 впервые сообщил свою версию аварии

РБК03:57
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество

В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом

Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
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Финансы

Рубль уверенно растет на открытии торгов

Рубль в начале торгов 5 мая уверенно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 03:48
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Политика

Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
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Общество

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Общество

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины, сообщает во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.
Интерфакс 04:37
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Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Общество

От пневмонии в Пензе умерла медработник

Пенза-Обзор 04:12
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Общество

В Татарстане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

Только за последние сутки в 83 регионах страны официально подтверждены 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:16
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Авто

Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Новые автомобили вчера в 07:32
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Армия и оружие

Академик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США

Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
REGNUM 00:32
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Происшествия

В Тульской области умер девятый пациент с коронавирусом

Пожилая женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести, стала девятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:24
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Происшествия

На Кубани выявили 97 новых случаев коронавируса

По данным портала Стопкоронавирус.рф, всего в России на 5 мая насчитывается 155,3 тыс. подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10,1 тыс. заболевших зарегистрировали за последние сутки.
Деловая газета. Юг 03:55
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Здоровье

Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая

Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
Территория новостей вчера в 09:13
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Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор

Вести.Ru 00:45
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $29

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
ТАСС 02:51
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Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
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Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
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Кино

Netflix продолжит снимать «Эвакуацию»

Режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация».
RuNews24.ru 01:39
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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