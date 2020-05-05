5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

с чего всё началось

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в прошлом мае на взлетной полосе в столичном аэропорту Шереметьево, в интервью изданию "Лента.ру" рассказал свою версию трагедии.

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

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