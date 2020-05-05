Происшествия

ИзвестияИзвестияПилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
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с чего всё началось

Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии

5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.
Lenta.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал подробности трагедии

Коммерсантъ02:58

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии

РИА Новости09:07

Пилот разбившегося год назад SSJ-100 выдвинул свою версию катастрофы

ТАСС04:40

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 впервые сообщил свою версию аварии

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Экс-конструктор «Сухого» раскрыл, как узнать виновных в крушении Superjet в Шереметьево. Суть эксперимента

URA.Ru09:41

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 назвал причину крушения самолета

Московский Комсомолец04:12

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet попросил прощения

Lenta.ru01:32
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Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

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Фото 60-летней Надежды Кадышевой встревожило ее поклонников. Кадр опубликовал на своей странице один из организаторов ее концертов.
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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