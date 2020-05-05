Происшествия
ИзвестияПилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
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с чего всё началось
5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.Lenta.ruвчера в 17:03
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