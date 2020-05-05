5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

с чего всё началось

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 832

Экономика Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. 29

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 77

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6K

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 5

Политика Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. 20

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.

Общество Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги. 75

Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 11

Общество В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована. 288

Общество В Татарстане выявили 91 новый случай заражения коронавирусом Только за последние сутки в 83 регионах страны официально подтверждены 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. 60

Общество Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что ему поступают письма от граждан, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов». 4

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 471

Шоу-бизнес Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он. 1