Происшествия
BFM.ruПилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы. По его словам, причиной аварии стало несоответствие самолета нормам летной годности.
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с чего всё началось
5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.Lenta.ruвчера в 17:03
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Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
Экономика
Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:55
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Финансы
Курс рубля растет на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
Коммерсантъ 03:03
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов
Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме
По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
ТАСС вчера в 18:27
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Здоровье
В Швеции назвали две основные меры по борьбе с коронавирусом
Власти Швеции в борьбе с коронавирусом опирались только на меры, польза которых имеет научное обоснование.
БИЗНЕС Online 03:04
Здоровье
В Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвердился за сутки у 17 пациентов в Крыму, это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:21
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15