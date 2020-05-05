Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

5 мая 2019 года в аэропорт Шереметьево вернулся вылетевший в Мурманск самолет SSJ-100. Самолет сгорел во время посадки. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа.
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с чего всё началось

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов дал «Ленте.ру» первое интервью после произошедшего. Пилот отвергает выводы следствия, назвавшего его виновником авиакатастрофы.
Lenta.ru17:04

Подробнее о событии

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию катастрофы

Евразия Daily22:18

Пилот сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве дал первое интервью через год после катастрофы

Народные новости21:15

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet раскрыл причину трагедии. Его первое интервью

URA.Ru19:24

Командир сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 впервые дал интервью

iReactor21:04

Обвиненный в авиакатастрофе пилот SSJ-100 рассказал о трагедии

RuNews24.ru21:03

Пилот разбившегося в «Шереметьево» Superjet Евдокимов назвал свою версию катастрофы

ФАН21:08

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru17:04
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Происшествия

Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения

Lenta.ru 06:59
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Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
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Общество

«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова

Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru 04:22
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Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

В Краснодаре в ночь на 4 мая произошла массовая потасовка со стрельбой.
РБК 17:29
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Политика

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБК 22:30
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Общество

Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации

Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
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Авто

В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota

Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
4,8K
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
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Игры

В Assassin’s Creed Valhalla можно будет играть на старых и новых консолях

Вашингтон, 2 мая 2020, 10:54 — REGNUM Геймеры, купившие игру Assassin's Creed Valhalla, смогут запустить её не только на Xbox One, но и на консоли нового поколения.
REGNUM 02 мая в 03:54
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Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

РИА Новости 22:45
Здоровье

В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом

Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 20:55
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
1,6K
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Система противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразила ракетную атаку в провинции Алеппо.
Известия 17:37
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Хоккей

Главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин

Доступ1 10:35
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1,4K
Здоровье

Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции.
КП - Екатеринбург 11:03
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
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Культура

Якутские циркачи выступили на международном цирковом онлайн-фестивале

Аргументы и Факты - Якутия вчера в 20:47
Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 20:08
6
Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru 22:36
1
Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости 12:32
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
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Экономика

О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия вчера в 03:10
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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