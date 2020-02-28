Происшествия

ТАССТАССПилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб

Спасатели обнаружили место падения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области, пилот погиб, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "Факт падения вертолета подтвержден, в результате поисковых мероприятий место обнаружено", - сказали в пресс-службе.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

В Астраханской области при крушении частного вертолета погиб пилот

РБК19:19

Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб

ТАСС18:03

В степи под Астраханью упал вертолет

Арбуз12:14

Пилот разбившегося в Астраханской области вертолёта найден погибшим

Астрахань FM18:17

Найден разбившийся под Астраханью вертолет, пилот погиб

Интерфакс17:54

К поиску пропавшего под Астраханью вертолета Robinson направлен Ми-8

Пункт А14:22

МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью

РИА Новости17:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru 08:40
Политика

Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта

Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
REGNUM 12:21
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
Происшествия

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Газета.Ru 16:45
Политика

Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу

Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.
РИА Новости 17:23
Экономика

Названы последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Lenta.ru 04:21
Космос

Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС

Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
V-kosmose.com 26 февраля в 00:03
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru 20:28
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
Гаджеты

Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч

Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Dgl.ru вчера в 03:20
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Известия 08:24
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 10:24
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

РИА Новости 20:13
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов

Сирийская армия имеет право отвечать террористам, ведущим обстрелы из Идлиба, заявил на заседании постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном гибели 33 турецких военных в Сирии.
РИА Новости 20:21
Гаджеты

«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года

Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
CNews 01:13
Здоровье

Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают

Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Московский Комсомолец 09:05
Шоу-бизнес

Иван Телегин отметил день рождения с любовницей

Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
StarHit.ru 08:00
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru 20:17
Здоровье

Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта

Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 13:30
Футбол

Кьеза может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 19:41
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес избавилась от длинных волос

Лопес выглядела естественно без привычных длинных локонов и без макияжа. В свои 50 лет Дженнифер Лопес даст фору более молодым коллегам.
Uznayvse.ru 06:06
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Хоккей

Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Газета.Ru 21:41
Автоспорт

Джеймс Эллисон: Жаль на тестах терять полдня в боксах

F1news.ru вчера в 13:52
Экономика

Богатейшие люди планеты потеряли $444 млрд за прошедшую неделю

На этой неделе, по оценкам агентства Bloomberg, 500 самых богатых людей планеты потеряли в общей сложности $444 млрд.
Известия 20:18
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета 12:24
Общество

Россиянин оказался первым носителем коронавируса в Азербайджане

Госпитализированный в Азербайджане россиянин оказался четвертым из граждан России, заболевших COVID-19.
РБК 06:06
Игры

На сайте Rockstar появились футуристические логотипы студии

С утра в интернете активно обсуждают футуристические логотипы Rockstar Games, которые нашли на сайте разработчиков.
Игромания.ру 08:34
Футбол

Владимир Рыков: «Всем игрокам „Динамо“ есть что обсудить с Бувачем»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков в интервью «СЭ» отметил, что с новым спортивным директором Желько Бувачем всем игрокам есть, что обсудить.
Спорт-Экспресс 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное