Происшествия
RT на русскомПилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб
Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Общество
«КамАЗ» допускает возможность слияния с «Соллерсом» в рамках альянса
"КамАЗ" допускает возможность слияния или обмена активами с "Соллерсом" в рамках создания альянса производителей автомобилей.
Наука
Древний человек заразил свиней сальмонеллой, а не наоборот
На самом деле все оказалось иначе. Люди первыми тысячи лет назад где-то подхватили сальмонеллу и, возможно, передали ее свиньям.
Политика
В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
Армия и оружие
Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Авто
Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4
28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предзаказы на новый кроссовер Toyota Wildlander, построенный на базе RAV4, сообщает Shraibikus News.
Здоровье
Как выглядит отделение Боткинской больницы, где лежат с подозрением на коронавирус
Петербуржцам показали, как выглядит закрытый абсолютно для всех посторонних 6-й этаж отдельного режимного корпуса больницы имени Боткина.
Армия и оружие
Ещё один турецкий военный погиб в Идлибе
В результате артобстрела со стороны армии САР в сирийском Идлибе погиб военнослужащий турецкой армии, ещё двое военных ранены.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Происшествия
Россиянке дали пожизненное за убийство, совершенное мужем-иностранцем
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Армия и оружие
Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Анкары, которое в Североатлантическом альянсе готовились принять после нападения на турецкие войска в Идлибе.
Гаджеты
Realme анонсирует новый смартфон Realme 6 и 6 Pro
Китайский производитель электроники Realme анонсирует новый смартфон Realme 6 и 6 Pro.
Шоу-бизнес
Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ
Московская фотомодель Анастасия Бертье, которая в нашей стране не слишком известна, прославилась в западных СМИ благодаря невероятно большой груди.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.