Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту в Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК. После приземления пилота сразу передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.
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