Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

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