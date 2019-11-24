Происшествия
Lenta.ruПилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота
Независимая газета04:45
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Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области
Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
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В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса - 65-летняя женщина и 12-летняя девочка.
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В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
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Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
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