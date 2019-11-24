Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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