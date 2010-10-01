Крушение SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Пилот заступился за командира, обвиненного в крушении SSJ-100

Политика США не выдали визы делегации российского казначейства Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

Хоккей «Автомобилист» победил «Торпедо» в овертайме Автомобилист во втором матче кряду победил на выезде. Торпедо занимает четвертом место в Западной конференции (42 очка в 36 матчах).

Происшествия Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.

Политика В Госдуме может остаться три партии В 2016 году в Госдуму попали представители шести фракций. По спискам в парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Спорт ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.

Происшествия Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.

Общество WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Футбол Полузащитник «Локомотива» выразил недоумение методам борьбы с расизмом Полузащитник московского "Локомотива" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мария выразил недоумение современным методам борьбы с расизмом.

Наука Студент разгадал столетнюю физическую загадку Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.