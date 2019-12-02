Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Пилотам, посадившим самолет Путина в тумане, подарили пирог

Пилотам, посадившим самолет с Владимиром Путиным на борту в условиях густого тумана, в благодарность подарили вишневый пирог. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, сообщил ТАСС. Сложная посадка происходила в Бишкеке 28 ноября.
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Пилотам, посадившим борт №1 в непогоду в Бишкеке, подарили пирог

РИА Новостивчера в 23:32

Управделами президента подарило пирог посадившим самолет Путина пилотам

РБКвчера в 16:38

Управделами президента РФ подарило пилотам борта Путина вишневый пирог

РЕН ТВвчера в 14:02

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Lenta.ruвчера в 15:06

Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог

Известиявчера в 15:04

Пилотам, посадившим самолёт Путина в туман, подарили вишнёвый пирог

Life.ruвчера в 15:27

Управделами президента подарило пирог пилотам, посадившим самолет Путина в Бишкеке в туман

ТАССвчера в 13:49
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Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Авто

Datsun не собирается уходить из России

Автоновости дня вчера в 14:44
Происшествия

Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите

Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Чита.Ру вчера в 00:22
Здоровье

Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами

Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
Известия вчера в 13:00
Армия и оружие

Равнение на гиперзвук: корабли проекта «Удалой» получат «Цирконы»

Фото: РИА Новости / Павел Львов Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Удалой" Северного флота "Адмирал Левченко" на причале Североморска — В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота, — заявил Владимир Путин.
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Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Происшествия

Под Белгородом пассажирский автобус опрокинулся в кювет

Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет.
REGNUM 01:28
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru вчера в 06:48
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ 01:31
Футбол

Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
РИА Новости вчера в 07:46
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать эмоций во время выступления в Киеве. Артистку растрогал радушный прием фанатов.
Gazeta.SPb вчера в 23:56
Футбол

«Тренер передает нам дух победы»

Наставник старается передать нам свой дух борьбы и побед.
Известия вчера в 16:00
Политика

Все против всех: что обсудят лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне

Лидеры 29 стран-членов НАТО встретятся в Лондоне 3-4 декабря.
Газета.Ru 00:14
Происшествия

Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

RT на русском 00:48
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
РБК вчера в 21:10
Футбол

Бертран Резо: уговаривал Мбаппе перейти в Париж, когда работал в «ПСЖ»

Имя 53-летнего Бертрана Резо прекрасно знают во Франции. Это человек, который разбирается и знает, как надо работать с молодежью.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Севастопольский судоремонтный завод получил два дока

Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» получило в состав два плавучих дока.
REGNUM вчера в 09:37
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

Пенсионерам старше 80 лет устанавливается доплата в повышенном размере

Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 12:00
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 01 декабря в 05:56
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Ребенок пропал 21 ноября, мальчик не вернулся домой после прогулки с друзьями.
Газета.Ru вчера в 14:06
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
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