Политика
Телеканал 360°Пилотам, посадившим самолет Путина в тумане, подарили пирог
Пилотам, посадившим самолет с Владимиром Путиным на борту в условиях густого тумана, в благодарность подарили вишневый пирог. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, сообщил ТАСС. Сложная посадка происходила в Бишкеке 28 ноября.
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Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авто
Datsun не собирается уходить из России
Происшествия
Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите
Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Здоровье
Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами
Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью.
Армия и оружие
Равнение на гиперзвук: корабли проекта «Удалой» получат «Цирконы»
Фото: РИА Новости / Павел Львов Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Удалой" Северного флота "Адмирал Левченко" на причале Североморска — В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота, — заявил Владимир Путин.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Происшествия
Под Белгородом пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Происшествия
СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак не смогла сдержать эмоций во время выступления в Киеве. Артистку растрогал радушный прием фанатов.
Футбол
«Тренер передает нам дух победы»
Наставник старается передать нам свой дух борьбы и побед.
Политика
Все против всех: что обсудят лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне
Лидеры 29 стран-членов НАТО встретятся в Лондоне 3-4 декабря.
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
Футбол
Бертран Резо: уговаривал Мбаппе перейти в Париж, когда работал в «ПСЖ»
Имя 53-летнего Бертрана Резо прекрасно знают во Франции. Это человек, который разбирается и знает, как надо работать с молодежью.
Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
Севастопольский судоремонтный завод получил два дока
Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» получило в состав два плавучих дока.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Общество
Пенсионерам старше 80 лет устанавливается доплата в повышенном размере
Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Автоспорт
Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»
Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Происшествия
Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Ребенок пропал 21 ноября, мальчик не вернулся домой после прогулки с друзьями.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.