Космос

News.ruNews.ruАстронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon

30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
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Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

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Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС

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Бенкен и Херли перешли с «Дракона» на МКС

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Раскрыт план работы экипажа Crew Dragon на МКС

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Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

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Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

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Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
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Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
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РИА Новости вчера в 08:32
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Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

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В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
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