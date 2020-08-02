Коронавирус
ИзвестияПилотный отпуск: россияне не планируют осенний отдых за рубежом
Исключением не стало даже такое популярное направление, как Турция. При этом открыть въезд для российских путешественников надеются и на испанских островах. Советник по туризму острова Гран-Канария заявил «Известиям», что курорт заинтересован в создании безопасного туристического коридора с РФ.
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Происшествия
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Здоровье
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
Доктор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
News.ru 17:15
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Армия и оружие
В Черном море провели совместные учения ВВС и ВМС США
2 августа в Черном море Военно-морские и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели совместные учения.
МонаВиста 11:18
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Наука
В Сибири создали цифровой двойник гироскопа с удаленным доступом
В Сибири сотрудники НГТУ был создан цифровой двойник гироскопа, оснащенный режимом удаленного доступа.
Дни24 06:05
Происшествия
Антипов анонсировал новое правдивое расследование катастрофы MH17
Народные новости 09:31
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Политика
Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали
Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные — первые из 180 – 200 человек, которых планировали забросить в Белоруссию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Snob.ru вчера в 15:57
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:42
Здоровье
Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса
Заведующая отделением скорой медицинской помощи городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга врач-кардиолог Татьяна Рыбка назвала витамины, которые необходимо принимать тем, кто перенес коронавирус.
RZN.info 05:38
Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России
В России самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве.
Lenta.ru 17:46
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 вчера в 01:45
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Здоровье
Доктор Мясников назвал одной из причин диабета храп
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что храп может быть причиной нескольких серьезных заболеваний, таких, как ожирение, диабет и даже импотенция.
Live24 01:37
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат вчера в 16:16
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе.
РБК 15:12
Авто
Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»
Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
ГЛАС.RU 30 июля в 08:56
Здоровье
В медучреждениях Иркутской области начался диспансерный прием граждан
Диспансерный прием граждан начался в медицинских организациях Иркутской области.
Твой Иркутск 08:27
Здоровье
Военные врачи завершили борьбу с коронавирусом в Туве
Врачи полевого госпиталя, развернутого в городе Кызыл Республики Тува, завершили оказание медицинской помощи местным жителям в борьбе с коронавирусом.
ТК Звезда 18:16
Авто
Новая роботизированная ячейка ABB позволяет проводить контроль качества в десять раз быстрее
Ячейка значительно ускоряет производство, проводя быстрое и точное тестирование и делая метрологию проще и быстрее.
ADVIS.ru 31 июля в 01:45
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58