с чего всё началось

Исключением не стало даже такое популярное направление, как Турция. При этом открыть въезд для российских путешественников надеются и на испанских островах. Советник по туризму острова Гран-Канария заявил «Известиям», что курорт заинтересован в создании безопасного туристического коридора с РФ.

Пилотный отпуск: россияне не планируют осенний отдых за рубежом

Происшествия Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора. 290

Здоровье Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны Доктор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.

Политика Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что задержанные — первые из 180 – 200 человек, которых планировали забросить в Белоруссию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. 566

Общество Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС). 102

Здоровье Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса Заведующая отделением скорой медицинской помощи городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга врач-кардиолог Татьяна Рыбка назвала витамины, которые необходимо принимать тем, кто перенес коронавирус. 290

Экономика Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России В России самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве. 12

Общество ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет. 388

Авто Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров. 303

Здоровье Доктор Мясников назвал одной из причин диабета храп Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что храп может быть причиной нескольких серьезных заболеваний, таких, как ожирение, диабет и даже импотенция. 3

Авто Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus» Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций. 1

Здоровье В медучреждениях Иркутской области начался диспансерный прием граждан Диспансерный прием граждан начался в медицинских организациях Иркутской области.

Здоровье Военные врачи завершили борьбу с коронавирусом в Туве Врачи полевого госпиталя, развернутого в городе Кызыл Республики Тува, завершили оказание медицинской помощи местным жителям в борьбе с коронавирусом.