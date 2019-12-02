с чего всё началось

По словам экипажа, посадка прошла «без всякого риска для пассажира». В аэропорту Бишкека Путина встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

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