Политика

РБКРБКПилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

По словам экипажа, посадка прошла «без всякого риска для пассажира». В аэропорту Бишкека Путина встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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с чего всё началось
Члены экипажа самолёта президента РФ Владимира Путина в программы «Москва.Кремль.Путин
» на телеканале «Россия 24» рассказали, как прошла посадка борта в сильнейшем тумане и высокой влажности в Бишкеке 28 ноября.
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В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
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