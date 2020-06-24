Происшествия
Вести.RuВ крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
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Пилоты разбившегося в Пакистане самолета во время полета обсуждали коронавирус
Комсомольская правда07:32
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Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Известия 11:02
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика
В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Власти Китая наказали владельца молодежной социальной сети TikTok за уход от ценностей социализма.
Evo-rus.com 04:35
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
Общество
Палата адвокатов указала на самопиар защитников в деле Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защитники в деле Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия вчера в 09:07
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес
Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову
Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета 14:16
Авто
Kia рассекретил новый минивэн Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первые официальные фотографии минивэна KIA Carnival четвертого поколения.
Автоновости дня 04:23
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал военную технику, представленную на Параде: что удивило иностранцев
Финская государственная телерадиокомпания Yle, вспомнив о «супероружии Путина», анонсировала новинк, подготовленную для Парада Победы в Москве 24 июня.
Московский Комсомолец 04:46
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Политика
Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ
Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
Авто
Компания Lifan останется в России
Автоновости дня 06:47
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Футбол
Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:50
Общество
В Волгограде после реставрации откроют монумент «Родина-мать»
«Официальное открытие монумента после реставрации состоится 24 июня», - сообщил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.
ТК Звезда вчера в 23:58
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
РИА Новости 22 июня в 12:04
Шоу-бизнес
В семье певицы Натали случилась трагедия
В воскресенье, 21 июня, у популярной певицы девяностых и нулевых Натали случилась трагедия в семье: звезда потеряла отца.
Gazeta.SPb 08:16
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00