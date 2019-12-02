Политика
РЕН ТВПилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
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Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в сильнейшем тумане
Телеканал 360°01 декабря в 19:56
Погода менялась каждые 10 минут: пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке
Вести.Ru01 декабря в 05:38
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Кино
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Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Происшествия
В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС
Происшествия
В Оренбурге изменили движение транспорта из-за обрушения моста
В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Политика
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Энергетика
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Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Происшествия
В Екатеринбурге главу секты арестовали за убийство ребенка
Происшествия
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Общество
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Политика
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Технологии
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Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Политика
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Общество
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Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
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Политика
Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»
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Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое
Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.