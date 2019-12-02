Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.

Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

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