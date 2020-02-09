Аэропорт Усинска (Республика Коми) решили закрыть до утра понедельника из-за жесткой посадки самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает ТАСС.

Политика Пушков отреагировал на заявление экс-президента Польши о репарациях Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Общество У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Шоу-бизнес Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.

Здоровье В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.

Культура Скончался композитор Сергей Слонимский Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.

Политика Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество Самолет преодолел Атлантику за рекордное время благодаря шторму Пассажирский Boeing 747 компании British Airways совершил рейс из Нью-Йорка в Лондон за рекордные 4 часа 56 минут.

Происшествия Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.

Политика В Германии назвали «идиотизмом» отставку премьера Тюрингии Напомним, Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП) 5 февраля был избран премьером Тюрингии при поддержке депутатов «Альтернативы для Германии» (АдГ), однако уже на следующий день сложил свои полномочия после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала его избрание с поддержкой правых популистов.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.