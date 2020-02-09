Происшествия
Lenta.ruАэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524
Аэропорт Усинска (Республика Коми) решили закрыть до утра понедельника из-за жесткой посадки самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает ТАСС.
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Политика
Пушков отреагировал на заявление экс-президента Польши о репарациях
Заявления замглавы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на выплаты за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб» со стороны РФ, раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Политика
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%
Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%.
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29
Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области возросло с двух до 29 человек.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире
Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.
Здоровье
В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу
Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому
Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Происшествия
В квартире главы МО «Введенский» нашли казино
В квартире главы МО «Введенский» Олега Калядина нашли казино.
Общество
Самолет преодолел Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Пассажирский Boeing 747 компании British Airways совершил рейс из Нью-Йорка в Лондон за рекордные 4 часа 56 минут.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Происшествия
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
Политика
В России могут упростить получение гражданства
Российское правительство может ввести упрощенную процедуру получения российского гражданства.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Происшествия
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
Трагедия произошла около 15:30. Мальчик 2006 года рождения катался на "ватрушке" и случайно выехал с откоса на проезжую часть.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Политика
В Германии назвали «идиотизмом» отставку премьера Тюрингии
Напомним, Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП) 5 февраля был избран премьером Тюрингии при поддержке депутатов «Альтернативы для Германии» (АдГ), однако уже на следующий день сложил свои полномочия после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала его избрание с поддержкой правых популистов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Армия и оружие
Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров
Кино
Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Футбол
Дзюба резко ответил оскорбляющим его фанатам
Артема Дзюбу сильно задело поведение фанатов на последних матчах сборной России. Он резко им ответил в эфире телеканала «Россия 24».
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».