Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев поделился мыслями о возможностях для развития у молодых футболистов.

Пиняев: в «Чертаново» не отмывают деньги, а вкладываются в воспитанников

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