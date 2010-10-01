Футбол

ЧемпионатЧемпионатПиняев: в «Чертаново» не отмывают деньги, а вкладываются в воспитанников

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Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев поделился мыслями о возможностях для развития у молодых футболистов.
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О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
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Больше десяти тысяч террористов находятся на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает координатор мониторинговой группы ООН.
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Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
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Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
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Специализирующаяся на анимации американская киностудия Pixar выпустила первый трейлер своего нового мультипликационного фильма под названием "Душа" (Soul) – ролик появился на официальном YouTube-канале компании.
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Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.
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Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
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