Смерть генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина не связана с деятельностью застройщика и ее финансовым состоянием. Об этом говорится в сообщении «Пионера», поступившем в РБК.

«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием

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