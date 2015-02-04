Происшествия
РИА НовостиПираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе. В МИД позднее уточнили, что здоровью освобожденных моряков ничто не угрожает. В понедельник их отправят в Россию.
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Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Здоровье
Минздрав предложил выдавать лекарства бесплатно
Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой в случае, если они назначены врачом в поликлинике.
BFM.ru 08:21
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Политика
Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.
Военное дело 08:00
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
News.ru 20 сентября в 09:11
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ дал „Оренбургу“ много свободы на флангах»
Спорт-Экспресс 06:45
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 105 человек, передает Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
РБК 08:12
Гаджеты
В России стартовали продажи новых iPhone
В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продаже. В связи с этим ритейлер re:Store открылся раньше.
RuNews24.ru 20 сентября в 02:15
Авто
Названы самые популярные лизинговые автомобили в России
Tvoe-avto.com вчера в 02:26
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Общество
В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM вчера в 14:01
Футбол
Дубль Капуто помог «Сассуоло» обыграть СПАЛ
«Сассуоло» уверенно обыграл СПАЛ в матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Матч ТВ 08:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Экономика
Российские ученые ввели «индекс самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Известия 04:26
Происшествия
В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб
По данным ТАСС и АГН «Москва», из автосалона украли BMW X7, продажи которого стартовали в марте. Сумма ущерба составила 9 млн руб.
РБК 08:14
Гаджеты
Oh So Orange — название нового цвета смартфонов Google Pixel 4
Названия для чёрного и белого, как утверждает источник, также не изменятся. Что же касается нового цвета, он будет называться Oh So Orange.
iXBT.com 06:09
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском вчера в 10:40
Политика
Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.
REGNUM 09:14
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Третий мяч даже разбирать не хочу»
Спорт-Экспресс 09:12
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18