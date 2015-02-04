Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе. В МИД позднее уточнили, что здоровью освобожденных моряков ничто не угрожает. В понедельник их отправят в Россию.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Освобожденные из плена в Камеруне российские моряки отправятся на родину 23 сентября

ТАСС08:35

Освобожденных в Камеруне российских моряков отправят на родину 23 сентября

Коммерсантъ09:05

Освобожденные пиратами российские моряки отправятся на родину завтра

Московский Комсомолец08:51

Освобожденные из плена российские моряки отправятся на родину 23 сентября

Известия09:14

Освобожденные российские моряки вернутся на родину 23 сентября

Российская газета09:09

Попавшие в Камеруне в плен российские моряки находятся в Германии

РЕН ТВ06:27

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

РИА Новости03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия

Гражданин РФ погиб в Таиланде в результате падения с высоты

REGNUM 07:26
Происшествия

Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео

Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Здоровье

Минздрав предложил выдавать лекарства бесплатно

Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой в случае, если они назначены врачом в поликлинике.
BFM.ru 08:21
Наука

Октава оказалась культурным феноменом

Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Политика

Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.
Военное дело 08:00
Происшествия

Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания

News.ru 20 сентября в 09:11
Политика

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ дал „Оренбургу“ много свободы на флангах»

Спорт-Экспресс 06:45
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 105 человек, передает Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
РБК 08:12
Гаджеты

В России стартовали продажи новых iPhone

В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продаже. В связи с этим ритейлер re:Store открылся раньше.
RuNews24.ru 20 сентября в 02:15
Авто

Названы самые популярные лизинговые автомобили в России

Tvoe-avto.com вчера в 02:26
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Общество

В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM вчера в 14:01
Футбол

Дубль Капуто помог «Сассуоло» обыграть СПАЛ

«Сассуоло» уверенно обыграл СПАЛ в матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Матч ТВ 08:35
Происшествия

В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Экономика

Российские ученые ввели «индекс самогона»

Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Известия 04:26
Происшествия

В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб

По данным ТАСС и АГН «Москва», из автосалона украли BMW X7, продажи которого стартовали в марте. Сумма ущерба составила 9 млн руб.
РБК 08:14
Гаджеты

Oh So Orange — название нового цвета смартфонов Google Pixel 4

Названия для чёрного и белого, как утверждает источник, также не изменятся. Что же касается нового цвета, он будет называться Oh So Orange.
iXBT.com 06:09
Спорт

Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ

RT на русском вчера в 10:40
Политика

Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.
REGNUM 09:14
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru вчера в 21:58
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Футбол

Дмитрий Хохлов: «Третий мяч даже разбирать не хочу»

Спорт-Экспресс 09:12
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное