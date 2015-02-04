Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе. В МИД позднее уточнили, что здоровью освобожденных моряков ничто не угрожает. В понедельник их отправят в Россию.
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Посольство РФ: освобожденные в Камеруне моряки проходят свидетелями по делу о захвате судна

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