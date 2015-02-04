Происшествия
РИА НовостиПираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе. В МИД позднее уточнили, что здоровью освобожденных моряков ничто не угрожает. В понедельник их отправят в Россию.
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Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты в области компьютерной безопасности представили список из наиболее распространенных, а потому — небезопасных паролей, которые пользователи используют для защиты данных в Сети.
Gazeta.SPb 13:58
Шоу-бизнес
Родная сестра Жанны Фриске высказалась о состоянии Заворотнюк
Сестра умершей от рака популярной певицы Жанны Фриске рассказала о своих мыслях по поводу нынешнего состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.
АБН 15:43
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R вчера в 03:50
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Происшествия
На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн
Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Политика
Риск спада в США укрепляет позиции российской экономики
Перспектива спада национальной экономики является сегодня острой и постоянной темой внутренней политики Соединенных Штатов – считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Экономика сегодня 08:52
Футбол
Александр Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы тренировать лучшую команду страны?»
Пусть в ЦСКА и «Краснодаре» разбираются, что же такое произошло.
Спорт-Экспресс 13:19
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским
Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Гаджеты
Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
Rambler News Service 15:02
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный пуск ракеты «Искандер-М»
В рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" расчет ракетчиков оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" произвел успешных запуск крылатой ракеты на военном полигоне в Оренбургской области, а также выполнил все необходимые действия по подготовке комплекса к ведению боя.
Капитал страны 20 сентября в 02:18
Киберспорт
В Fortnite началось тематическое событие ко Дню Бэтмена
В Fortnite запустили событие, посвященное Дню Бэтмена.
CyberSport.ru вчера в 08:47
Политика
Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры
Американский президент Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
RT на русском 16:35
Футбол
«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:30
Политика
Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru 06:49
Политика
Иран намерен представить в ООН проект безопасности Персидского залива
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.
RT на русском 02:14
Футбол
Севилья — Реал 0:1
«Реал» обыграл «Севилью» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
ProstoProSport 16:51
Волейбол
Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала россияне в трех сетах победили команду Греции.
РБК вчера в 12:59
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Авто
Электрический седан Beijing EU7 поступил в продажу
Стартовали продажи электрического седана Beijing EU7.
Vevby.ru 07:15
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 20 сентября в 07:22