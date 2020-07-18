Общество
Газета.RuПираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе. Об этом сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Пираты похитили 13 членов российско-украинского экипажа в Гвинейском заливе
Комсомольская правда08:10
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
РИА Новости 08:02
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
RT на русском 07:59
Политика
Пушков оценил ответ Горбачева на обвинения в «капитуляции»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента СССР Михаила Горбачева, который назвал «чепухой» обвинения в свой адрес в «геополитической капитуляции».
Rambler News Service 16 июля в 12:50
Армия и оружие
Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии
На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия
СК опроверг данные об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
В рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II был проведен следственный эксперимент, который опровергают версию уничтожения тел убитых с помощью кислоты.
Деловое.ТВ вчера в 01:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь премий BAFTA в области телемастерства
Мини-сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
ТАСС 07:56
Общество
Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру
Как пишет издание, бывшая жена продюсера Елена Пригожина вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг, и квартиру изъяли.
Lenta.ru вчера в 22:20
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты практически без камуфляжа
Новый электрический Enyaq iV будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.
Тарантас Ньюс 16 июля в 05:09
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Футбол
Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".
Газета.Ru вчера в 18:05
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Свердловской области
Екатеринбург Онлайн 06:25
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Здоровье
Диетолог перечислила пять самых вредных для здоровья продуктов
Профиль вчера в 15:36
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Происшествия
Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира
Следователи разбираются в обстоятельствах разлива солярки после затопления частного буксира в Москве-реке близ Красногорска, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс 08:25
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Российская газета вчера в 05:02
Футбол
Газизов рассказал о планах «Спартака» на предстоящее трансферное окно
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на предстоящее трансферное окно.
Газета.Ru 16 июля в 05:51
Политика
ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей 06:00
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Политика
В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма
Президент Польши повел себя несерьезно, когда подписывал этот закон, - считает депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.
Эхо Москвы 06:31