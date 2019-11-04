Происшествия

Газета.RuГазета.RuПираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Пираты у берегов Бенина напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, похитив 9 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что нападение произошло в субботу утром у берегов города Бенина, пока судно стояло на якоре.
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Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина

ТАСС01:48

Похищенные члены экипажа норвежского сухогруза являются гражданами Филиппин

РИА Новости01:35

Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина

RT на русскомвчера в 16:43

Похищенные пиратами моряки оказались филиппинцами

Вести.Ru02:30

Пираты похитили экипаж норвежского судна MV Bonita

Московский Комсомолец01:41

Пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

РБКвчера в 16:46

Пираты похитили моряков у берегов Бенина

Lenta.ruвчера в 16:40
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Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Музыка

Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае

Накануне российская исполнительница Земфира дала концерт в Дубае (ОАЭ) и спела там две новые композиции, которые ранее нигде не звучали.
Петербургский дневник вчера в 02:57
Экономика

Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством

Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Фигурное катание

Загитова считает, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть

RT на русском 02:21
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Музыка

Главные награды MTV EMA получили Билли Айлиш и Тейлор Свифт

Главные награды на церемонии MTV Europe Music Awards, проходившей в испанской Севилье, получили американские певицы Билли Айлиш и Тейлор Свифт, а также канадский исполнитель Шон Мендес.
Аргументы и Факты 00:06
Общество

Помидоры и зеленый чай замедляют старение кожи

Соловей.Инфо 02:39
Происшествия

Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС вчера в 11:23
Футбол

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что в «Сочи» перешел самый талантливый молодой футболист из Армении

Дмитрий Селюк подтвердил информацию о том, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян переходит в «Сочи».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:52
Футбол

Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Политика

Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
МИР 24 вчера в 12:27
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Общество

Медведев сравнил цены на интернет в России и США

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Авто

В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега

Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
CarsWeek.ru вчера в 02:21
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию без сознания

По информации СМИ, дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализировали сегодня днем в одну из подмосковных клиник.
Блокнот.ру вчера в 15:58
Космос

Ученые оценили возможности почв Марса и Луны

Fertilizer Daily 01 ноября в 06:00
Шоу-бизнес

Агент Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Газета.Ru 01:08
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Игры

Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены

Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 02 ноября в 06:22
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:06
Общество

Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX

Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Происшествия

В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
РИА Новости 00:09
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