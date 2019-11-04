Происшествия
Газета.RuПираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Пираты у берегов Бенина напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, похитив 9 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что нападение произошло в субботу утром у берегов города Бенина, пока судно стояло на якоре.
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Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
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Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Армия и оружие
Роковая точка: в США нашли место, где начнется большая война
В статье для интернет-издания The Daily Beast журналист Дэвид Экс предложил свою версию начала войны между Россией и НАТО.
Радио Sputnik 02:00
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Футбол
Малазийский футболист забил с центра поля голкиперу, который был на линии ворот
17-летний нападающий Лукман Хаким отметился голом с центра поля в матче юношеских команд Малайзии и Камбоджи.
Sportbox.RU 14:08
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В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»
В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
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Общество
Захарова осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе
Москва 24 вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
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Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Кубанские новости вчера в 09:30
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
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Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:09
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию
Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
UfaTime.ru 01 ноября в 06:49
Хоккей
«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:32
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Владельцы Apple Card уже истратили 10 миллиардов кредитных долларов
Услуга начала работать 20 августе сего года, а уже в конце сентября представители Goldman Sachs сообщили о том, что клиенты нового сервиса истратили 10 миллиардов кредитных долларов, при этом общая сумма продолжает быстро расти.
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Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег
Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:34
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Политика
Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Политика
Поддержку первичного звена здравоохранения признали заслугой Путина
Поддержка первичного звена здравоохранения в России является личной заслугой президента Владимира Путина.
Lenta.ru 15:05
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Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец 13:02