Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПираты похитили девять человек с норвежского судна у берегов Бенина

Девять человек были похищены пиратами с норвежского судна MV Bonita компании JJ Ugland у берегов Бенина, говорится в сообщении судоходной компании. Об инциденте местным властям сообщили оставшиеся члены экипажа.
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Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина

ТАСС16:31

Пираты похитили девять членов норвежского сухогруза возле берегов Бенина

РИА Новости16:27

Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина

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Пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

РБК16:46

Пираты похитили девять человек с норвежского судна у берегов Бенина

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Пираты похитили моряков у берегов Бенина

Lenta.ru16:40

Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Газета.Ru16:46
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