Девять человек были похищены пиратами с норвежского судна MV Bonita компании JJ Ugland у берегов Бенина, говорится в сообщении судоходной компании. Об инциденте местным властям сообщили оставшиеся члены экипажа.

Пираты похитили девять человек с норвежского судна у берегов Бенина

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