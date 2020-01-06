Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

На судне остались пятеро членов экипажа. Судно AMBIKA ходит под флагом Нигерии и в настоящее время работает на компанию «Серлинг оил», с которой был заключен контракт. В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
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СМИ: пираты захватили судно с россиянами, прокладывавшее трубопровод

Московский Комсомолецвчера в 10:58

Нигерийские пираты похитили 3 матросов и застрелили 4 спасателей

Вести.Ruвчера в 11:37

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

Lenta.ruвчера в 11:35

В Нигерии пираты похитили трех человек, среди них могут быть россияне

РИА Новостивчера в 11:24

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

РБКвчера в 13:29

СМИ: в Нигерии пираты захватили двух россиян и индуса

РЕН ТВвчера в 10:24

СМИ: пираты атаковали у берегов Нигерии судно, похитив трех членов экипажа

ТАССвчера в 10:10
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Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Красная весна вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 вчера в 05:03
Происшествия

В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже

В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Хабаровский край сегодня 05 января в 23:10
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Армия и оружие

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Московский Комсомолец 05 января в 17:23
Общество

Вильфанд пообещал неласковую погоду в первый рабочий день в Москве

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода 9 января, после январских праздников, в Москве будет неласковой.
RT на русском вчера в 22:07
Авто

Mercedes-Benz отзывает около 750 тысяч авто из-за люков

Пресс-служба немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz объявила о начале отзывной компании около 750 тыс. легковых транспортных средств в США, из-за обнаруженной проблемы с панорамным люком.
Car.ru 00:11
Футбол

Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Чемпионат вчера в 14:28
Экономика

Транзит порожних вагонов освобожден от НДС

Ранее транзит порожних контейнеров и грузовых вагонов облагался НДС по ставке 20%.
Российская газета вчера в 23:57
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском вчера в 13:06
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Политика

Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".
Российская газета 05 января в 21:47
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
Армия и оружие

Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока.
Взгляд.ру вчера в 12:30
Гаджеты

Huawei начала бета-тестирование EMUI 10 для трех смартфонов и планшета

По данным источника, накануне Huawei открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех своих смартфонов и планшета.
Anonsens 04 января в 06:44
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru вчера в 05:32
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Музыка

Омский хор спел песню из «Ведьмака» в шоу Урганта

Sibnet Новости вчера в 23:11
Авто

Короткий тест на память: что держали в багажнике Победы

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.
За рулем 00:00
Общество

Первая леди Украины вышла в свет в шлепках и юбке

Фотографию Елены Зеленской, первой леди Украины, опубликовали в Facebook.
Gazeta.SPb вчера в 15:00
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Политика

В Великобритании признались в том, что боялись смерти Ельцина от пьянства

Британские журналисты уточняют, что многие представители лондонского истеблишмента были удивлены тому, что, несмотря на пьянство и весьма серьезные проблемы с сердцем, Ельцин умер только в 2007 году в возрасте 76 лет.
URA.Ru вчера в 20:42
Происшествия

Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов.
Вести.Ru вчера в 06:01
Армия и оружие

США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке

По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут.
ФАН вчера в 06:21
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