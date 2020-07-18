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РИА НовостиПираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
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Пираты похитили 13 членов российско-украинского экипажа в Гвинейском заливе
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