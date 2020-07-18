Общество
РИА НовостиПираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
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Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров.
ToDay News Ufa вчера в 10:17
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Политика
Трутнев: врио главы Хабаровского края назначат в ближайшее время
Врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время.
EastRussia 16 июля в 22:29
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Отмечается, что наибольшее число летальных исходов было зафиксировано в США — более 139 тыс. Второе место занимает Бразилия (более 78 тыс.), третье — Великобритания (45,3 тыс.) Ранее стало известно, что страны G20 сделают всё возможное для противостояния последствиям пандемии коронавируса.
RT на русском 20:25
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 12:37
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
Газета.Ru 13:47
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
Технологии
Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро
Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
RT на русском 20:45
Политика
Аналитик объяснил отказ Евросоюза пожертвовать «Северным потоком — 2»
Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.
News.ru 20:33
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразилось 820 медиков
В Свердловской области коронавирусной инфекцией заразилось 820 медицинских работников.
Политсовет вчера в 02:37
Космос
День 16 июля в истории
16 июля с космодрома Байконура была запущена ракета УР-500 в двухступенчатом варианте с научной космической станцией «Протон-1», название которой впоследствии закрепилось и за ракетой-носителем.
Парламентская газета 15 июля в 18:00
Политика
Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса
Переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.
Известия 16:40
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
RT на русском 00:59
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 15:47
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru 13:44
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com 15:12