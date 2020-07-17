Общество
RT на русскомПираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе. Об этом сообщили в управляющей компании Alison Management Corp.
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Авто
Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
Новые автомобили 12:16
Происшествия
В Москве пропал 9-летний мальчик, едва вышедший за порог
Мальчик пропал в 8 утра, сообщает Общественная служба новостей. Его мама выбежала в магазин, а старший брат в это время был в ванной.
Московский Комсомолец 11:46
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34
Общество
Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн
Москва по сравнению с другими регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
Москва 24 13:00
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили
Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
Газета.Ru 12:56
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Происшествия
Историк объяснил версию СК о захоронениях царской семьи Романовых
Как писал NEWS.ru, старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова рассказала, что ведомство допускает наличие других захоронений семьи Романовых кроме найденного в 1979 году под Екатеринбургом.
News.ru вчера в 06:43
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Автоспорт
Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках
Motorsport.com Россия 09:55
Футбол
15-летний защитник «Локомотива» перешел в «Спартак»
Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин, ныне занимающийся агентской деятельностью, объявил о переходе защитника железнодорожников Георгия Тунгулияди в стан красно-белых.
Матч ТВ 11:55
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Экономика
Wildberries сообщил о росте продаж украшений на 129% во втором квартале
Наибольшей популярностью у россиян пользовались украшения из золота: рост продаж составил +186% год к году.
РБК 10:31
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья
«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — иронично призналась артистка подписчикам.
StarHit.ru 12:05
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Здоровье
Приём лекарств от изжоги повышает риск заболевания COVID-19
ToDay News Ufa 07:45
Политика
Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану
Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
Украина.ру 07:44
Политика
МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском 11:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Игры
Игры Danganronpa пропадут из PlayStation Store, но появляются на iOS и Android
Сама же Spike Chunsoft как раз объявила, что Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition выйдет 20 августа на iOS и Android.
Игромания.ру 10:03
Армия и оружие
Крупный турецкий чиновник пообещал поддержать Азербайджан оружием
«Наша оборонная промышленность — от БПЛА, оружия, боеприпасов и ракет до опыта в электронных военных системах, технологиях, наши возможности всегда в распоряжении Азербайджана», — написал Демир.
ИА Красная Весна вчера в 13:02
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40