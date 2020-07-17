Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе. Об этом сообщили в управляющей компании Alison Management Corp.

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

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