Общество

РИА НовостиРИА НовостиПираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
Читать в источнике
Комментировать119
с чего всё началось
Пираты похитили с танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов российско-украинского экипажа, состоявшего из 19 граждан двух стран, издание Maritime Bulletin
.
Аргументы и Факты09:18

Подробнее о событии

Управляющая компания подтвердила захват пиратами танкера, на котором предположительно находятся россияне

Эхо Москвы10:04

В Африке пираты взяли в заложники 13 членов русско-украинского экипажа

Газета.Ru10:57

Пираты захватили российских и украинских моряков у берегов Нигерии

PortNews07:38

В Киеве назвали число украинцев на захваченном пиратами танкере

РБК09:35

Посольство проверяет информацию о россиянах на борту танкера, захваченного пиратами в Нигерии

Фонтанка.Ру07:59

В МИД Украины подтвердили, что среди похищенных у берегов Нигерии моряков четыре украинца

ТАСС09:47

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

РИА Новости07:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
12
Общество

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
6
Политика

Особое мнение: Григорий Юдин

Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Общество

Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится

Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
Интерфакс 11:31
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
3,7K
Политика

«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»

Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Царьград 09:37
152
Наука

Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые обнаружили целых два вида бактерий, которые превращают суспензию карбоната марганца в бляшки оксида марганца.
ToDay News Ufa 01:38
3
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
91
Кино

Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted.
ToDay News Ufa 07:02
21
Финансы

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
116
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
2,3K
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv 03:07
812
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ вчера в 07:05
43
Происшествия

В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками

Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.
РИА Новости 09:14
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
107
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Режиссер Андрей Кончаловский объяснил замену во МХАТе, которая вызвала огромный резонанс в прессе.
Что происходит 15 июля в 11:31
244
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
903
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Российская газета 07:17
302
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,9K
Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
17
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
263
Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года

МИР 24 16 июля в 20:53
5
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
143
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Кино

Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»

Российская газета вчера в 05:02
2
Происшествия

СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку

В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
14
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка

46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
1
Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
20
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7,1K
Здоровье

Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45
15
Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
Главное