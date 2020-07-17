с чего всё началось

В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

Общество Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса. 12

Политика Особое мнение: Григорий Юдин Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.

Общество Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.

Наука Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец Как сообщает ToDay News Ufa, ученые обнаружили целых два вида бактерий, которые превращают суспензию карбоната марганца в бляшки оксида марганца. 3

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 91

Кино Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted. 21

Финансы Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня. 116

Происшествия В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 107

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. 302

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 263

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Происшествия СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду. 14

Игры Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом. 20

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7,1K