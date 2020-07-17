Общество
РИА НовостиПираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
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Пираты похитили с танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов российско-украинского экипажа, состоявшего из 19 граждан двух стран, издание Maritime Bulletin.Аргументы и Факты09:18
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество
Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Политика
Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Общество
Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится
Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
Интерфакс 11:31
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Политика
«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»
Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Царьград 09:37
Наука
Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые обнаружили целых два вида бактерий, которые превращают суспензию карбоната марганца в бляшки оксида марганца.
ToDay News Ufa 01:38
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Кино
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted.
ToDay News Ufa 07:02
Финансы
Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv 03:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Происшествия
В Мексике нашли тела 23 человек и сумки с останками
Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.
РИА Новости 09:14
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Режиссер Андрей Кончаловский объяснил замену во МХАТе, которая вызвала огромный резонанс в прессе.
Что происходит 15 июля в 11:31
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Российская газета 07:17
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 16 июля в 20:53
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Российская газета вчера в 05:02
Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45