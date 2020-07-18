Общество
RT на русскомПираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе. Об этом сообщили в управляющей компании Alison Management Corp.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации третьего в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 13:47
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 12:37
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Футбол
«Бернли» обыграл «Норвич», игравший вдевятером с конца первого тайма
Матч АПЛ «Норвич» – «Бернли» завершился со счетом 0:2. Счет был открыт в конце первого тайма (45+5).
Советский спорт 14:26
Футбол
«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»
Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».
Нева Спорт 09:42
Киберспорт
Бета-версия World of Warcraft: Shadowlands доступна на тестовом сервере
Игромания.ру 16 июля в 14:28
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Армия и оружие
Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
ПолитРоссия 03:32
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Культура
Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь
Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Культуромания 11:05
Политика
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в «сговоре» с Россией
Ранее газета New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
РИА Новости 14:21
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ вчера в 10:31
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Политика
Эрдоган использует Ливию и ПНС для решения экономических проблем
Фактически же Эрдоган использует Ливию и ПНС для решения экономических проблем своей страны. Подробнее читайте на сайте ФАН.
ПолитРоссия 13:35
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Космос
«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС
Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля.
РИА Новости 09:29
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.
Вести.Ru 13:06
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58