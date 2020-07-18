Общество

RT на русскомRT на русскомПираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе. Об этом сообщили в управляющей компании Alison Management Corp.
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Нигерийские пираты похитили шестерых украинских моряков

Московский Комсомолец11:47

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

РИА Новости07:51

Киев уточнил число похищенных пиратами украинцев

Вести.Ru11:31

В МИД Украины подтвердили, что среди похищенных у берегов Нигерии моряков четыре украинца

ТАСС09:47

В Киеве назвали число украинцев на захваченном пиратами танкере

РБК09:35

Пираты захватили российских и украинских моряков у берегов Нигерии

PortNews07:38

В Африке пираты взяли в заложники 13 членов русско-украинского экипажа

Газета.Ru10:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
44
Происшествия

Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Известия 13:13
712
Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
95
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
4,2K
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1,1K
Автоспорт

Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации третьего в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 13:47
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
92
Единоборства

Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова

ProstoProSport 12:37
Политика

Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
505
Футбол

«Бернли» обыграл «Норвич», игравший вдевятером с конца первого тайма

Матч АПЛ «Норвич» – «Бернли» завершился со счетом 0:2. Счет был открыт в конце первого тайма (45+5).
Советский спорт 14:26
Футбол

«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»

Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».
Нева Спорт 09:42
Киберспорт

Бета-версия World of Warcraft: Shadowlands доступна на тестовом сервере

Игромания.ру 16 июля в 14:28
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
46
Армия и оружие

Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео

ПолитРоссия 03:32
10
Происшествия

Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб

ТАСС 14:01
1
Общество

Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек

Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
511
Культура

Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь

Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Культуромания 11:05
46
Политика

Талибы ответили на обвинения американских СМИ в «сговоре» с Россией

Ранее газета New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
РИА Новости 14:21
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ вчера в 10:31
15
Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
8
Армия и оружие

Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
236
Политика

Эрдоган использует Ливию и ПНС для решения экономических проблем

Фактически же Эрдоган использует Ливию и ПНС для решения экономических проблем своей страны. Подробнее читайте на сайте ФАН.
ПолитРоссия 13:35
1
Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
379
Политика

СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»

Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
22
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
329
Космос

«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС

Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля.
РИА Новости 09:29
6
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
2,4K
Армия и оружие

За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона

Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.
Вести.Ru 13:06
168
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
2,3K
Футбол

Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве»

REGNUM 11:31
Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
Главное