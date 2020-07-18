Общество
РИА НовостиПираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
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Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 15:26
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
Evo-rus.com 09:20
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45
Гаджеты
Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
3DNews 16 июля в 08:37
Шоу-бизнес
Фадеев извинился перед подписчиками за клип с Валерией
MedikForum.ru 17:58
Здоровье
Врач объяснил появление сыпи при коронавирусе
Кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил, почему у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией появляются высыпания в ротовой полости.
Волгоградская правда 15:42
Авто
Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии
Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 02:58
Армия и оружие
Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках
Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
Lenta.ru 16:11
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI
США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РБК 10:52
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия 17:42
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Игры
Видео: создатели игры Deathground про динозавров показали игровой процесс
REGNUM вчера в 15:05
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Космос
«Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска
«Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
Секрет фирмы 11:12
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Армия и оружие
Пашинян назвал цель боев Азербайджана с Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что настоящей целью нападения Азербайджана на армянских пограничников была демонстрация военной силы и нападение на Карабах.
Суть событий 11:20
Общество
Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета
Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Политика
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54