Общество

РИА НовостиРИА НовостиПираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

В Гвинейском заливе пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.
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Нигерийские пираты похитили шестерых украинских моряков

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PortNews07:38

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Политика

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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Технологии

Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя

В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
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NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
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Здоровье

Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
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Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц

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Игры

Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch

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Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии

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Армия и оружие

Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках

Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
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Армия и оружие

США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI

США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РБК 10:52
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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Наука

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Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия 17:42
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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

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Видео: создатели игры Deathground про динозавров показали игровой процесс

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Армия и оружие

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Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
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«Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска

«Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
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Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
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Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что настоящей целью нападения Азербайджана на армянских пограничников была демонстрация военной силы и нападение на Карабах.
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Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета

Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
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Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

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