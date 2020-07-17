Общество

RT на русскомRT на русскомПираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе. Об этом сообщили в управляющей компании Alison Management Corp.
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Пираты похитили с танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов российско-украинского экипажа, состоявшего из 19 граждан двух стран, издание Maritime Bulletin
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Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

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