Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна. В плен попали восемь членов экипажа, в том числе трое россиян.

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

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