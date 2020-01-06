Происшествия
РБКПираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Нападение произошло ночью 2 января. На земснаряд направились шесть членов спасательной группы, но между ними и нападавшими завязалась перестрелка, в результате которой четыре сотрудника ВМС погибли. Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Политика
Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Хоккей
«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Политика
Роухани напомнил США об иранском самолете, сбитом в 1988 году
В июле 1988 года самолет был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Политика
Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Политика
Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Гаджеты
Функциональность смартфонов Xiaomi уменьшится из-за обновления MIUI
Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.
Здоровье
Специалисты назвали признаки того, что у человека нет онкологии
Медицинскими специалистами определены и названы признаки того, что у человека нет онкологических заболеваний.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Армия и оружие
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
Авто
В 2020 году Honda начнет продажи беспилотных машин третьего уровня
ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo сообщает о том, что Honda станет одной из первых японских компаний, которая начнет продавать беспилотные автомобили третьего уровня автономности.
Политика
Меркель посетит Россию 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит ответный удар по военным объектам США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Авто
Специалисты перечислили ключевые автоновинки 2020 года в России
В заключении стоит сказать пару слов о новинке Opel, которая вернулась в РФ в конце прошлого года.