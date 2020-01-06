Происшествия

РБКРБКПираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Нападение произошло ночью 2 января. На земснаряд направились шесть членов спасательной группы, но между ними и нападавшими завязалась перестрелка, в результате которой четыре сотрудника ВМС погибли. Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются.
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Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

РБК13:29

Нигерийские пираты похитили 3 матросов и застрелили 4 спасателей

Вести.Ru11:37

СМИ: пираты атаковали у берегов Нигерии судно, похитив трех членов экипажа

ТАСС10:10

В Нигерии пираты похитили трех человек, среди них могут быть россияне

РИА Новости11:24

СМИ: пираты захватили судно с россиянами, прокладывавшее трубопровод

Московский Комсомолец10:58

СМИ: в Нигерии пираты захватили двух россиян и индуса

РЕН ТВ10:24

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

Lenta.ru11:35
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Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
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СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
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Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
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Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
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«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
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Политика

Роухани напомнил США об иранском самолете, сбитом в 1988 году

В июле 1988 года самолет был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.
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Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Lenta.ru 19:51
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Политика

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
РБК 17:29
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Известия 19:32
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Функциональность смартфонов Xiaomi уменьшится из-за обновления MIUI

Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.
Красная весна 04 января в 05:22
Здоровье

Специалисты назвали признаки того, что у человека нет онкологии

Медицинскими специалистами определены и названы признаки того, что у человека нет онкологических заболеваний.
Ugpressa.ru 15:47
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru 18:29
Общество

Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
РЕН ТВ вчера в 20:37
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 19:59
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Происшествия

Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Известия 19:32
Армия и оружие

Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
Взгляд.ру 12:41
Авто

В 2020 году Honda начнет продажи беспилотных машин третьего уровня

ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo сообщает о том, что Honda станет одной из первых японских компаний, которая начнет продавать беспилотные автомобили третьего уровня автономности.
Тарантас Ньюс вчера в 04:04
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Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»

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Политика

Меркель посетит Россию 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
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Армия и оружие

В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит ответный удар по военным объектам США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Мой Брянск 00:04
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 04 января в 05:50
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru 08:19
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru 09:36
Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
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Общество

Председатель Верховного суда России попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:44
Авто

Специалисты перечислили ключевые автоновинки 2020 года в России

В заключении стоит сказать пару слов о новинке Opel, которая вернулась в РФ в конце прошлого года.
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Кино

От «Хищных птиц» с Марго Робби до новой части бондианы с Крэйгом: самые ожидаемые фильмы 2020 года

WMJ.ru 04 января в 02:00
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