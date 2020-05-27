Футбол
Bookmaker-ratings.ruНиколай Писарев — о переводе Гулиева в «Спартак-2»: Многие неадекватны, потому что долго были в самоизоляции
Бывший футболист «Спартака» Николай Писарев поделился мнением об инциденте с участием Аяза Гулиева. Полузащитника отправили в дубль московского клуба. Руководство приняло такое решение в связи с тем, что футболист нарушил дисциплину.
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Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
RT на русском 07:49
Общество
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг.
РИА Новости 08:54
Экономика
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Беременная иностранка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 05:50
Игры
Новый трейлер Hardspace: Shipbreaker посвятили геймплейным особенностям игры
Focus Home Interactive и Blackbird Interactive представили новый трейлер Hardspace: Shipbreaker, в котором поделились геймплейными особенностями своего симулятора утилизатора космических кораблей.
Игромания.ру 06:57
Общество
В Ferrari готовят новую версию двигателя
По информации La Gazzetta dello Sport в Ferrari готовят новую версию силовой установки, которая должна быть на 20 сил мощнее прежней за счёт новой головки блока цилиндров.
F1news.ru 03:33
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Армия и оружие
США показали фото «переброски самолётов ВКС России в Ливию»
Африканское командование США (AFRICOM) публикует несколько фотографий, подписи к которым говорят о переброске в Ливию боевых самолётов ВКС России.
Военное обозрение вчера в 12:02
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Здоровье
«Заболевшие» коронавирусом медики Родниковской ЦРБ оказались здоровыми
Медики Родниковской ЦРБ, у которых ранее тестированием были выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией, оказались здоровыми.
Ивановские новости 07:00
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
Общество
В Свердловской области снова ожидают сильный ветер и грозы
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:33
Армия и оружие
Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году
Ракеты «Бронебойщик» разрабатывались для установки на самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8.
Телеканал 360° 05:44
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Кино
Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»
В пресс-службе компании Associated Television International сообщили, что Сергей Саркисов стал первым российским продюсером, которого номинировали на эту премию.
Piter.tv 08:35
Политика
Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС
Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
REGNUM 08:15
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Политика
Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
Футбол
«Ньюкасл» начал переговоры с «Барселоной» по Коутиньо
По данным из СМИ, полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Англии.
Soccer.ru 03:08
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Названа причина развода Гагариной
Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Lenta.ru 06:09
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15