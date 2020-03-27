Москва, 27 марта 2020, 15:43 — REGNUM Писатель Борис Акунин поделился симптомами коронавируса, которым он заразился. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

Общество Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.

Происшествия Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

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Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.