Коронавирус
REGNUMПисатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса
Москва, 27 марта 2020, 15:43 — REGNUM Писатель Борис Акунин поделился симптомами коронавируса, которым он заразился. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.
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Общество
Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.
Происшествия
Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве
Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Наука
Врачи назвали резко осложняющее коронавирус заболевание
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на JAMA Cardiology, наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами повышает риск смерти от коронавируса.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Политика
Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии
Москва, 27 марта 2020, 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Энергетика
США отменили план закупки нефти для стратегического резерва
Администрация Трампа не получила финансирование от конгресса, что отменило планы закупки нефти для пополнения стратегического запаса страны на 77 миллионов баррелей.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
В Москве закроются парки и рестораны
В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в столице - они будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года и затронут нерабочую неделю.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Общество
Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Здоровье
Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных
Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Шоу-бизнес
Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина восхитила снимком с возлюбленным
Надежда Бабкина, которой исполнилось 70 лет, неизменно восхищает поклонников своим моложавым внешним видом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова
Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
Общество
«Почта России» закроет отделения на 3 дня из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса «Почта России» закроет на несколько дней все свои отделения кроме работающих круглосуточно.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.