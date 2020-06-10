Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПисатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Читать в источнике
Комментировать459
с чего всё началось

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом. Вчера, 9 июня, он скончался в 52-ой больнице Москвы, сообщает источник kp.ru.
Комсомольская правда04:19

Подробнее о событии

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

РБК05:00

Сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса в Москве

Газета.Ru05:10

Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин

Российская газета04:41

Умер заболевший COVID-19 писатель-сатирик Анатолий Трушкин

РЕН ТВ04:29

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался от коронавируса

Ёлдаш04:21

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни

Эхо Москвы04:55

Последняя сатира Анатолия Трушкина: артист шутил над коронавирусом, от которого умер

Комсомольская правда05:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
31
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о «сложном периоде» в жизни супруга

ФАН вчера в 10:33
159
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
62
Армия и оружие

Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
4
Авто

Opel показал изображение нового Opel Mokka

Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:20
3
Политика

Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
РИА Новости 05:40
3,3K
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
29
Шоу-бизнес

Дубовицкая: верила, что Трушкин сможет выздороветь

Регина Дубовицкая рассказала, что общалась с Анатолием Трушкиным, когда он был в больнице, и поддерживала его.
Pravda.Ru 05:38
Происшествия

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Газета.Ru 04:55
334
Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
96
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
458
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
65
Наука

Назван год основания уйгурской крепости Пор-Бажын

Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com 02:15
18
Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия вчера в 10:59
105
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1K
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
153
Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:52
5
Шоу-бизнес

Обнажившая грудь Дарья Мороз принимает поздравления

Дарья Мороз запечатлена без бюстгальтера, поэтому из-под тонкой ткани виднеется ее грудь.
Дни.ру 05:34
Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия

Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка

Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
4
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
178
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН 08 июня в 13:47
59
Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев

США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:22
8
Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
Общество

В Москве отменили пропуска и самоизоляцию

Комсомольская правда 08 июня в 20:28
5,3K
Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
216
Наука

Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

ТАСС Наука 04:49
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
189
Здоровье

Губернатор объяснил рост количества заболевших во время стабилизации

Губернатор объяснил это тем, что информация о новых заболеваниях несколько устарела.
ПензаИнформ 04:50
1
ещё по теме
Анатолий Трушкин
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, юморист, редактор и сценарист, телеведущий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное