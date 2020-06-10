Коронавирус
Газета.RuПисатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом. Вчера, 9 июня, он скончался в 52-ой больнице Москвы, сообщает источник kp.ru.Комсомольская правда04:19
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Последняя сатира Анатолия Трушкина: артист шутил над коронавирусом, от которого умер
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