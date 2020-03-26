Коронавирус

ВедомостиВедомостиПисатель Борис Акунин заразился коронавирусом

«Валяюсь с модной болезнью», – сообщил он, пообещав поделиться впечатлениями после того, как «малость окрепнет». По мнению писателя, сейчас страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого вируса. Писатель призвал не паниковать и быть осторожными.
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Акунин заразился коронавирусом

РИА Новости11:11

Борис Акунин подхватил коронавирус

РБК11:14

Борис Акунин заразился коронавирусом

ТАСС11:04

У Бориса Акунина диагностировали коронавирус

Интерфакс10:57

Борис Акунин заразился коронавирусом

Lenta.ru10:36

Борис Акунин заразился коронавирусом

Дождь10:32

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости11:07
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Общество

В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:04
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Коронавирусом в США заражены свыше 75 тысяч человек

В США положительный результат анализов на заражение новым типом коронавируса COVID19 получили более 75 тысяч человек.
Газета.Ru 14:19
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Общество

МВД приостановит личный прием граждан

Уточняется, что прием прекратится в пятницу, 27 марта.
Вестник Кавказа 12:59
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Газета.Ru 16:34
Культура

Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
RT на русском 16:09
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Общество

Как оплатят нерабочую неделю в марте

В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Smolnarod.ru 17:10
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Происшествия

В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 00:57
Общество

Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Газета.Ru 19:59
Шоу-бизнес

Алена Кравец уличила мужа в измене с Даной Борисовой

Алёна Кравец решила предать огласке историю измены своего мужа, при этом пройдясь по Дане Борисовой в жестких выражениях.
Bimru.ru 05:10
Гаджеты

Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
Evo-rus.com 17:16
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие

Президент предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Российская газета вчера в 16:03
Культура

Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны

Напомним, что проект «Танцы со звездами» впервые вышел на экраны в 2006 году и быстро стал одной из самых популярных программ в стране.
StarHit.ru 00:00
Экономика

В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
РБК 19:59
Общество

МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
РБК 17:25
Наука

Кэтрин Браунштейн, Гарвард — о генной терапии и лечении орфанных заболеваний

Стоимость создания национального ДНК-центра, в котором должны храниться генетические образцы 80 млн граждан, правительство Китая в 2017 году оценивало в $900 млн.
Хайтек 10:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым

По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Актуальные Новости 12:00
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Политика

В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:17
Здоровье

Новых случаев инфицирования коронавирусом в Приморье не выявлено

Владивосток, 26 марта 2020, 07:05 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта в Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.
REGNUM 00:05
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Екатеринбурге

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге.
News.ru 17:23
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса

Доктор Мясников рассказал СМИ о лекарствах против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
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Борис Акунин
Русский писатель
Русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.
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