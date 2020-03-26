Коронавирус
ВедомостиПисатель Борис Акунин заразился коронавирусом
«Валяюсь с модной болезнью», – сообщил он, пообещав поделиться впечатлениями после того, как «малость окрепнет». По мнению писателя, сейчас страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого вируса. Писатель призвал не паниковать и быть осторожными.
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Общество
В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек
Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Коронавирусом в США заражены свыше 75 тысяч человек
В США положительный результат анализов на заражение новым типом коронавируса COVID19 получили более 75 тысяч человек.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Общество
МВД приостановит личный прием граждан
Уточняется, что прием прекратится в пятницу, 27 марта.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Культура
Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Шоу-бизнес
Алена Кравец уличила мужа в измене с Даной Борисовой
Алёна Кравец решила предать огласке историю измены своего мужа, при этом пройдясь по Дане Борисовой в жестких выражениях.
Гаджеты
Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro
Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие
Президент предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Культура
Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны
Напомним, что проект «Танцы со звездами» впервые вышел на экраны в 2006 году и быстро стал одной из самых популярных программ в стране.
Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
Общество
МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов
Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
Наука
Кэтрин Браунштейн, Гарвард — о генной терапии и лечении орфанных заболеваний
Стоимость создания национального ДНК-центра, в котором должны храниться генетические образцы 80 млн граждан, правительство Китая в 2017 году оценивало в $900 млн.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым
По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Политика
В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса
Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
Здоровье
Новых случаев инфицирования коронавирусом в Приморье не выявлено
Владивосток, 26 марта 2020, 07:05 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта в Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Екатеринбурге
Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса
Доктор Мясников рассказал СМИ о лекарствах против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.