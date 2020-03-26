«Валяюсь с модной болезнью», – сообщил он, пообещав поделиться впечатлениями после того, как «малость окрепнет». По мнению писателя, сейчас страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого вируса. Писатель призвал не паниковать и быть осторожными.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Культура Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Политика В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

Общество Как оплатят нерабочую неделю в марте В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.

Гаджеты Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.

Общество На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие Президент предложил в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Культура Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны Напомним, что проект «Танцы со звездами» впервые вышел на экраны в 2006 году и быстро стал одной из самых популярных программ в стране.

Общество МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.

Шоу-бизнес Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.

Экономика Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

Здоровье Новых случаев инфицирования коронавирусом в Приморье не выявлено Владивосток, 26 марта 2020, 07:05 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта в Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.