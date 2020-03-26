Коронавирус
Эхо МосквыБорис Акунин заразился коронавирусом
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Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Общество
Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Максимальный штраф для граждан-нарушителей карантина в России составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации — один миллион.
Хоккей
Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина
Смягчающим обстоятельством при определении срока дисквалификации явилось признание Дьяковым вины, а также то, что кокаин официально не признан допингом.
Политика
Страны G20 сделали заявления по итогам саммита
Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран «двадцатки» должны разработать совместный план «военного времени», чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве
В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Происшествия
В Хакасии подтвержден второй случай заболевания коронавирусом
В Хакасии женщина заболела коронавирусом. Об этом сообщил губернатор республики Валентин Коновалов.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова
Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.
Экономика
Минфин разъяснил предложение Путина о налоге на дивиденды
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 г. и не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из Российской Федерации в 2020 г. Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив ряд мер поддержки граждан и бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Футбол
Иржи Ярошик: Не испугался бы возглавить ЦСКА, но пока – рано
Думаю, у Комличенко большое будущее в Динамо и сборной, если тренеры будут грамотно его использовать.
Общество
Правительство поручило Роструду проверить соблюдение нерабочей недели
Правительство поручило Роструду проверить соблюдение работодателями инициативы президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома»
Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Россия прекращает авиасообщение с другими странами
Исключение составят вывозные рейсы для граждан РФ из других стран С 27 марта Россия прекратит международное авиасообщение — как регулярное, так и чартерное.
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой
Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой.