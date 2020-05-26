Общество
ИзвестияПисатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
Бывший первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook писатель Денис Драгунский во вторник, 26 мая. Экс-министр скончался на 69-м году жизни, Драгунский назвал его своим давним и верным другом.
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с чего всё началось
Писатель Денис Драгунский на своей странице в Facebook сообщил о том, что сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался Владимир Лопухин, который после развала СССР стал первым министром топлива и энергетики.Znak.com04:32
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Российская газета вчера в 12:31
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