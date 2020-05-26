с чего всё началось

Бывший первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook писатель Денис Драгунский во вторник, 26 мая. Экс-министр скончался на 69-м году жизни, Драгунский назвал его своим давним и верным другом.

Общество Мишустин призвал россиян провести отпуск в России Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер. 2,8K

Общество Минкомсвязь: данные оформлявших цифровые пропуска будут уничтожены Несколько дней назад в блоге компании AnalogBytes Conference проанализировали текст соглашения на обработку персональных данных, с которым соглашаются граждане при оформлении пропусков.

Происшествия В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.

Общество В России повысят накопительные пенсии В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.

Политика Дело из-за прослушки Порошенко и Байдена возбудили на Украине Госбюро расследований Украины возбудило дело по факту прослушки разговора бывшего президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом. 8

Общество Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,7K

Общество В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев. 561

Экономика Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Общество Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.

Политика СМИ рассказали о защите российских двигателей от копирования Российские авиационные двигатели защищены от копирования очень продуманным механизмом, сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на вьетнамский информационный портал Soha. 7

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 9

Футбол Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.

Игры Chernobylite теперь поддерживает DirectX 12 Четвертое (из восьми запланированных) крупное обновление для симулятора выживания Chernobylite получило Web of lies, и оно включает новую локацию – центральный район Припяти с площадью Ленина, гостиницами и парком аттракционов, четыре новых квеста, нового сюжетного персонажа, а также поддержку API DirectX 12 и технологии FidelityFX.

Политика Офицеры расплачиваются за Сирию Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны. 68