Общество
REGNUMПисатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
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Шоу-бизнес
Вдова Караченцова осталась без денег из-за пандемии
Росбалт вчера в 07:26
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион вчера в 03:06
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Культура
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета 24 мая в 11:35
Экономика
Жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Газета.Ru вчера в 14:51
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм вчера в 03:47
Общество
В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170
Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
Общество
Туалетной бумаге в России спрогнозировали подорожание
Туалетная бумага в России может подорожать на 10–15 процентов в течение трех недель.
Lenta.ru вчера в 18:56
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Авто
Показали фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России
Обновленную генерацию кроссовера Hyundai Santa Fe показали на фотографиях, раскрыв дизайн салона автомобиля.
Faktom вчера в 02:33
Общество
Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия
Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование
Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вести.Ru вчера в 11:55
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 24 мая в 15:50
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Общество
Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19
Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Gazeta.SPb вчера в 09:07
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками
Ранее Тайга. инфо писала, что полиция начала проверку по ст. 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима самоизоляции) и ст. 4.2 областного КоАП (нарушение тишины и покоя граждан) после публикаций в СМИ и соцсетях о вечеринке в центре Новосибирска.
Тайга.инфо вчера в 23:46
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех
В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы.
Российская газета вчера в 12:34
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 24 мая в 15:47
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19