Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Политика Офицеры расплачиваются за Сирию Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия». 38

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 675

Игры Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры. 4

Общество В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170 Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.

Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ. 4

Общество Туалетной бумаге в России спрогнозировали подорожание Туалетная бумага в России может подорожать на 10–15 процентов в течение трех недель. 3

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 683

Общество Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.

Происшествия Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 178

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Общество Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19 Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики. 96

Происшествия Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками Ранее Тайга. инфо писала, что полиция начала проверку по ст. 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима самоизоляции) и ст. 4.2 областного КоАП (нарушение тишины и покоя граждан) после публикаций в СМИ и соцсетях о вечеринке в центре Новосибирска. 2