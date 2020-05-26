Общество

REGNUMREGNUMПисатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
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Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

REGNUMвчера в 23:56

Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

РИА Новостивчера в 21:29

Болгарский писатель обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

РЕН ТВвчера в 22:33

В Болгарии обвинили Россию в «присвоении» кириллицы

URA.Ruвчера в 22:21

Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

Известиявчера в 22:20

В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу

Московский Комсомолецвчера в 22:00

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Газета.Ruвчера в 22:54
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова осталась без денег из-за пандемии

Росбалт вчера в 07:26
216
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
38
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
185
Общество

Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью

Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион вчера в 03:06
145
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Культура

Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета 24 мая в 11:35
Экономика

Жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
125
Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Газета.Ru вчера в 14:51
1
Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм вчера в 03:47
4
Общество

В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170

Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
4
Общество

Туалетной бумаге в России спрогнозировали подорожание

Туалетная бумага в России может подорожать на 10–15 процентов в течение трех недель.
Lenta.ru вчера в 18:56
3
Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
21
Общество

«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ вчера в 20:50
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1K
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
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Авто

Показали фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России

Обновленную генерацию кроссовера Hyundai Santa Fe показали на фотографиях, раскрыв дизайн салона автомобиля.
Faktom вчера в 02:33
10
Общество

Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия

Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вести.Ru вчера в 11:55
178
Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 24 мая в 15:50
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
4
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
16
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
1,3K
Общество

Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19

Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Gazeta.SPb вчера в 09:07
96
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
44
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками

Ранее Тайга. инфо писала, что полиция начала проверку по ст. 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима самоизоляции) и ст. 4.2 областного КоАП (нарушение тишины и покоя граждан) после публикаций в СМИ и соцсетях о вечеринке в центре Новосибирска.
Тайга.инфо вчера в 23:46
2
Происшествия

Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех

В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы.
Российская газета вчера в 12:34
141
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 24 мая в 15:47
1,9K
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости вчера в 02:19
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