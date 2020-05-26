Общество
REGNUMПисатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Футбол
«Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига»
Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
REGNUM вчера в 05:34
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Армия и оружие
Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
Здоровье
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Футбол
Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Третье место занял Карло Анчелотти, который приводил «Милан» к победе в ЛЧ в 2003 и 2007 годах. Также он побеждал с «Реалом» в 2014 году.
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Общество
В России выявлено 8915 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:39
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Здоровье
В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет
Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья.
ТАСС 03:50
Общество
Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников
Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
ТАСС вчера в 12:11
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 89 носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 26 мая 2020, 11:00 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 26 мая.
REGNUM 04:00
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 03:40
Игры
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam
Белвью, США, 26 мая 2020, 06:38 — REGNUM Популярные игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в сервисе Steam.
REGNUM вчера в 23:38
Происшествия
Минздрав Башкирии опроверг, что медсестер больницы изолировали в морге
Минздрав Башкирии опроверг информацию, что двух медсестер одной из региональных больниц изолировали на ночь в морге из-за подозрений в заражении коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 мая в 13:45
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости вчера в 03:53
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Общество
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 174 человека, у которых был подтвержденный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 03:40
Общество
В Госдуме предложили не отказываться от очных выпускных вечеров
В Госдуме предложили не отказываться от проведения очных выпускных вечеров и перенести мероприятия на более поздние сроки.
Клопс 00:35
Общество
Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо
Владелец крупнейшей сети казино в Азии Стенли Хо умер в возрасте 98 лет. Ему принадлежал бизнес, оцениваемый примерно в 6,5 млрд долларов.
Политическая Экспертиза 02:39
Общество
«Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию
Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.
Афиша Daily 02:29
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04