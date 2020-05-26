Общество

REGNUMREGNUMПисатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
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У одних победу, у других кириллицу? Болгарский писатель выступил с обвинением в адрес России

Царьград00:24

Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

РИА Новостивчера в 21:29

Болгарский писатель обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

РЕН ТВвчера в 22:33

В Болгарии обвинили Россию в «присвоении» кириллицы

URA.Ruвчера в 22:21

Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

Известиявчера в 22:20

В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу

Московский Комсомолецвчера в 22:00

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Газета.Ruвчера в 22:54
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Футбол

«Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига»

Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
REGNUM вчера в 05:34
Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
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Армия и оружие

Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»

Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
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Здоровье

Уровень сахара снижают некоторые травы

Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Футбол

Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

Третье место занял Карло Анчелотти, который приводил «Милан» к победе в ЛЧ в 2003 и 2007 годах. Также он побеждал с «Реалом» в 2014 году.
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
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Происшествия

Крупный пожар в Самарской области частично локализован

Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
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Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
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Общество

В России выявлено 8915 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:39
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
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Здоровье

В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет

Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья.
ТАСС 03:50
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Общество

Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников

Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
ТАСС вчера в 12:11
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Интернет

Видеочаты в «Одноклассниках» заработали по модели Zoom

Вести.Ru 03:36
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 89 носителей SARS-CoV-2

Краснодар, 26 мая 2020, 11:00 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 26 мая.
REGNUM 04:00
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 03:40
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Игры

Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam

Белвью, США, 26 мая 2020, 06:38 — REGNUM Популярные игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в сервисе Steam.
REGNUM вчера в 23:38
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Происшествия

Минздрав Башкирии опроверг, что медсестер больницы изолировали в морге

Минздрав Башкирии опроверг информацию, что двух медсестер одной из региональных больниц изолировали на ночь в морге из-за подозрений в заражении коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 мая в 13:45
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Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
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Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

NewInform вчера в 10:22
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Здоровье

Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа

Актуальные Новости вчера в 03:53
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
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Общество

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 174 человека, у которых был подтвержденный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 03:40
Общество

В Госдуме предложили не отказываться от очных выпускных вечеров

В Госдуме предложили не отказываться от проведения очных выпускных вечеров и перенести мероприятия на более поздние сроки.
Клопс 00:35
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Общество

Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо

Владелец крупнейшей сети казино в Азии Стенли Хо умер в возрасте 98 лет. Ему принадлежал бизнес, оцениваемый примерно в 6,5 млрд долларов.
Политическая Экспертиза 02:39
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Общество

«Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.
Афиша Daily 02:29
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
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Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
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