Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

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