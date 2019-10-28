Общество
КоммерсантъПищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Компания ранее просила 1,5 млрд руб.
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Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Происшествия
В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
Политика
«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
Армия и оружие
В ЦАР ответили на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Происшествия
В Хабаровском крае полицейские довели мужчину до самоубийства
Следственные органы СКР в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" УК РФ по факту суицида жителя города Николаевска-на-Амуре.
Хоккей
«Трактор» вернул Кравцова в КХЛ
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Происшествия
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат «Правозащиты открытки» Сергей Бадамшин, пожаловался в суд на бездействие следователя СК, который расследует действия сотрудников полиции, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Армия и оружие
Порошенко напуган действиями Зеленского в Золотом, — источники
Авторы проекта Klymenko Time, созданного по инициативе экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко (который был вынужден покинуть страну в 2014 году), сообщают интересные инсайдерские поднобности о нарастающей панике в команде Порошенко.
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Общество
Умер известный диссидент Владимир Буковский
Армия и оружие
Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной
Военный эксперт рассказал, что баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 «Булава-30» не может проходить через лёд.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Общество
Деятели культуры подписали письмо в поддержку историка Дмитриева
Письмо, опубликованное на сайте «Новой газеты», подписали более 200 человек.
Происшествия
В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Футбол
Хохлов и Аленичев могут возглавить «Ротор»
"Чемпионат" сообщает о том, на пост главного тренера волгоградского "Ротора" есть пять претендентов.
Общество
Скворцова сочла действенной стерилизацию педофилов
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оценила эффективность стерилизации тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности личности.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.