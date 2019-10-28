Общество

КоммерсантъКоммерсантъПищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Компания ранее просила 1,5 млрд руб.
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Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей по иску пищевого комбината

ТАСС09:57

Связанная с Пригожиным компания отсудила у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Дождь08:58

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Коммерсантъ09:27

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РБК09:22

Суд обязал взыскать с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией 88 миллионов рублей

Эхо Москвы11:14

Суд взыскал с ФБК, Навального и Соболь 88 млн руб. по иску «Московского школьника»

Интерфакс09:57

Суд обязал взыскать с Навального, ФБК и Соболь 80 млн рублей в пользу комбината «Московский школьник», связанного с Пригожиным

Медиазона08:54
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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