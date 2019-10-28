Общество
КоммерсантъПищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Компания ранее просила 1,5 млрд руб.
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Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
Общество
Путин наградил Басилашвили, Пахмутову и Фрейндлих
За заслуги перед Отечеством президент России Владимир Путин наградил орденами второй степени актеров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.
Кино
«Темную лигу справедливости» могут снять авторы «Очень странных дел»
Общество
МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Происшествия
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет
Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов получил шесть с половиной лет лишения свободы за растрату свыше 40 миллионов рублей.
Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
Общество
ГИМ отменил «Дилетантские чтения»
Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.
Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
Происшествия
Джаред Падалеки оказался в тюрьме
Происшествия
Бывший зампред жилищного комитета арестован по делу о наркотиках
Бывшему заместителю председателя жилищного комитета в Санкт-Петербурге Акиму Гашенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Общество
Кудрин назвал главную проблему нацпроектов
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
Кино
В сети появилась новая киноверсия «Соника». Создатели полностью переделали его из‑за критики фанатов
В мае создатели фильма «Соник» сообщили, что планируют полностью переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на них после выхода трейлера.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Известному режиссеру Дэвиду Линчу вручили статуэтку «Оскар» за вклад в кинематограф.
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.