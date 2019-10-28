Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Компания ранее просила 1,5 млрд руб.

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

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