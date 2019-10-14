Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду. Сейчас в него входят химические и нефтяные производства.
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с чего всё началось

Еде снижают класс опасности

Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду.
Коммерсантъвчера в 18:59

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Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

Российская газета04:24

Производителей еды России назвали самыми опасными

Deita.ru00:15

Минприроды собирается внести пищевые компании в список вредных производств

News.ru03:04

Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

РИА Новости02:28

Минприроды назвало самые опасные для экологии предприятия

Телеканал 360°03:47

Продуктовые заводы в России признают самыми вредными

URA.Ruвчера в 21:51

Еде снижают класс опасности

Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
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Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Происшествия

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Политика

Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных

РИА Новости 03:46
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Экономика

РФПИ с партнерами запускают работу объединенного фармхолдинга Alium

Отмечается, что доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" - 26,3%, ВТБ - 38,5%.
ТАСС 02:36
Кино

Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла

Актуальные Новости 01:36
Происшествия

В Нижневартовске бультерьер напал на детей

Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
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Волейбол

Сборная России проиграла США на Кубке мира

Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Матч ТВ вчера в 23:45
Общество

Эксперты назвали самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Российские школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету".
Якутия 24 02:37
Шоу-бизнес

Ольга Ушакова в четвертый раз станет мамой

Примечательно, что телеведущая в третий раз стала мамой всего полтора года назад.
7Дней.ру 12 октября в 16:00
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Игры

Авторы Cyberpunk 2077 не уверены, что игра выйдет на Nintendo Switch

Джон Мамайс Напомним, что The Witcher 3 для Nintendo Switch анонсировали на выставке E3 2019.
Игромания.ру 04:35
Происшествия

Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
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Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета вчера в 09:54
Космос

Лед на Южном полюсе Луны может иметь несколько источников

Индикатор 11 октября в 06:33
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru 12 октября в 15:58
Политика

ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Политика

В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

В США разбился самолет ВВС Канады

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился недалеко от города Брукс штата Джорджия в юго-восточной части США.
Мойка78 вчера в 20:50
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