Экономика
Российская газетаПищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду. Сейчас в него входят химические и нефтяные производства.
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Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду.Коммерсантъвчера в 18:59
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Армия и оружие
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На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
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Экономика
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Отмечается, что доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" - 26,3%, ВТБ - 38,5%.
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Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
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Российские школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету".
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Примечательно, что телеведущая в третий раз стала мамой всего полтора года назад.
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Православные христиане празднуют Покров
Общество
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Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Космос
Лед на Южном полюсе Луны может иметь несколько источников
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
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Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
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Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Политика
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В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
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Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Происшествия
В США разбился самолет ВВС Канады
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился недалеко от города Брукс штата Джорджия в юго-восточной части США.